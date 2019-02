Закончене Отворене першенство у шаху

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Отвореним першенстве валала у шаху хторе тирвало од 20. по 22. фебруар найлєпши були Мирко Афич зоз шейсц бодами, друге место завжал Звонимир Медєши зоз пейц, а треце Владислав Штранґар, тиж з пейц бодами.

Медєши мал лєпши резултат у медзисобним змаганю зоз Штранґаром, а бавело ше седем кола, по швайцарскей системи – кажде з каждим, 30 минути по бавячови.

Гоч плановане же би турнир тирвал по нєшка, закончени є прешлого тижня понеже пре рижни причини участвовали лєм 8 бавяче, док влонї було и дупле число, дознава Рутенпрес од Михайла Венчельовския, предсидателя Шаховского клубу „Русин”, хтори бул и орґанизатор Отвореного першенства.

