СИВЕЦ – На Општинским змаганю зоз физики за школярох основних школох од шестей по осму класу, у своєй катеґориї – VI класи Ґлориян Штранґар, школяр ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, освоєл перше место.

Ґлориян бул найлєпши у своєй катеґориї медзи 22-ма змагателями зоз основних школох у кулскей општини, а за змаганє го пририхтала наставнїца Павлина Рац. З посцигнутим резултатом Штранґар ше пласовал и на окружне змаганє, хторе будзе 16. марца.

