Прешлого викенду отримани перши НАШ бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 23. фебруара у Руским Керестуре бул отримани перши НАШ бал, котри настал од дакедишнього Младежского балу чия традиция тирвала осем роки.

На балу було 225 госцох насампредз зоз Руского Керестура, Дюрдьова, Нового Саду, Кисачу, Коцура, Кули, Червинки, Лалитю, та и зоз Горватскей, котри ше вешелєли до самого рана зоз музику за котру бул задлужени „Пицикато бенд” у полним составе (Саня Дивлякович, Мирон Сивч, Михаил Рамач, Янко Крайчик, Александар Човс и Кристиян Няради).

Орґанизаторе балу були Златко Рац, Себастиян Планчак, Звонимир Русковски и Кристиян Няради, а праве вони ше постарали же би за госцох пририхтали и богату и интересантну томболу. Так лаптоп рахункар за першу награду остал у Руским Керестуре, телевизор и тапетарски кавч пошли до Дюрдьова, бициґла до Нового Саду, а рожень и праше остали у Керестуре.

