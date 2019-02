Удатна еколоґийна акция у орґанизациї „Геройох шмеца”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска орґанизация „Trash hero” („Героє шмеца”) прешлей нєдзелї, 24. фебруара орґанизовала другу по шоре еколоґийну акцию з котру позберане шмеце коло керестурского базену и беґелю.

З тей нагоди, у акциї участвовали 15 особи, преважно млади, aлє и тройо дзеци. Под час двогодзиновей акциї позберали 178 килоґрами шмеца.

Спонзор акциї було локалне подприємство „Вортекс колор” котре подаровало мехи за шмеце и рукавици, а як догварене, ЯКП „Руском” задлужене за одношенє шмеца. Акцию тиж потримал и погосцительни обєкт „Лонґов” дзе ше после роботи ошвижели шицки волонтере.

„Trash hero” локална ґрупа у Руским Керестуре котра дїлує у рамикох орґанизациї „Trash Hero World” котра ше заклада за очуванє животного штредку, ушоренє явних поверхносцох, а главни циль єй подзвигованє свидомосци о чкодлївим уплїву шмеца на животни штредок.

За керестурких „Геройох шмеца” то було друге по шоре пораєнє на беґельскей мрежи у Руским Керестуре, а перше було орґанизоване 17. фебруара, кед участвовали пецеро и назберали 33 килоґрами шмеца.

