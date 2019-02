На „Ружовей заградки” будзе акция за помоц фамелиї Еделински

НОВИ САД – Руски редакциї радия и телевизиї Радио-телевизиї Войводини, порушую ище єдну акцию збераня помоци за фамелию Еделински зоз Петроварадину, хторим концом децембра прешлого року згорела хижа.

Тота акция будзе орґанизована у рамикох Фестивалу „Ружова заградка”, так же у голу „Студия М” Радио Нового Саду будзе поставена окремна шкатула за добродзечни прилог у пенєжу, а контакт особа за помоц, як и потераз, Владимир Римар, котрого мож волац на число телефона 064/8195-218.

Назберани средства Еделинсковим буду уручени такой по фестивалу, а наменєни су за виплацованє материялу и роботи майстрох хтори знїмали погорене, а поставели нове закрице.

Еделинсково були длугорочни донаторе и спонзоре того, алє и велїх других фестивалох и културних манифестацийох при Руснацох, а у огню остали нє лєм без обисца, алє и без подприємства.

29. Фестивал новей народней рускей шпиванки „Ружова заградка” будзе отримани на нєдзелю, 3. марца у „Студию М” Радио Нового Саду, а програма почина на 19,30 годзин з отвераньом подобовей вистави, док музична часц фестивалу на 20 годзин.

