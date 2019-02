ШИД – Внєдзелю, 24. фебруара отримани виберанки за Совити Месних заєднїцох на подручу општини Шид на хторих право гласац мали 30 195 гласаче.

Од седем по 20 годзин на 14 виберанкових местох у Шидзе и ище 20 у валалох општини просекова виходносц гласачох була 38 одсто.

У Шидзе од 13 500 гласачох гласало 29 одсто, дакус вецей як 4 000 од уписаних, а у Бикичу од 220 уписаних гласало аж 63 одсто, або 140 гласаче.

У Бачинцох од 1 036 гласали 403, або 38 одсто, а у Беркасове од 995 уписаних гласали 324, або 33 одсто.

По словох Ромка Папуґи, предсидателя Виберанковей комисиї, гласанє було реґуларне и без проблемох, а подношителє лїстинох маю 48 годзини за подношенє можлївих пригваркох, а кед пригварки нє будзе, на пияток би у Службеним глашнїку општини мали буц обявени конєчни урядово резултати.

