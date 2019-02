Критериюми за розподзельованє средствох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу Войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера, 25. фебруара була отримана схадзка Управного одбору тей институциї.

На порядней, 14. схадзки було осем точки дньового шора, а члени одбора прилапели значни одлуки, хтори ше одноша на дїлованє Завода у прешлим року.

Завод у прешлим року на рахунку за свою дїялносц мал вецей як 8 милиони динари. До тей суми ураховани и пренєшени средства зоз прешлого року, як и финасийни средства достати од нашого Националного совиту и хтори достати по проєктох. Трошки за порядну дїялносц виноша 50 одсто од тей суми, а 40 одсто потрошени за програмску часц.

Инвентарна (пописна) комисия констатовала же вредносц основних средствох виноши коло 220 тисячи динари, а слово о компютерох и нєобходней опреми хтора стара дзешец роки. Кед слово о нєматериялним маєтку (кнїжки, малюнки и друга опрема) хтори пописани, вредносц им 415 тисячи динари.

Члени управного одбору розправяюци о розподзельованю средствох нашим КУД-ом одлучели же би требало направиц конкретнєйши критериюми по хторих ше буду убудуце розподзельовац.

Тота тема, як и предклад же би ше нашо Националне швето убудуце преславйовало у Новим Садзе, пре векши и лєпши капацитети хтори понука город, буду на дньовим шоре окремней схадзки Управного одбору. Но, винєшене думанє же би ше о преслави швета отримали округли столи и явна розправа з хторих би ше принєсло праву одлуку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)