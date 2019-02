„Искра” одбавела два нови приятельски змаганя

КОЦУР – „Искра” зоз Коцура и прешлого викенду одбавела два пририхтуюци змаганя у рамикох пририхтованя за ярню часц сезони у Подручней лиґи Суботица.

Всоботу у Коцуре бавела процив екипи „ЧСК” зоз Челарева котра ше змага у Сербскей лиґи и страцела зоз резултатом 1:0. Внєдзелю „Искра” госцовала у Пиньвиц, дзе бавела процив екипи „Славия” и одбавела нєришено 1:1.

Ґол за „Искру” на змаганю процив „Славиї” дал Милан Пєшивац.

„Искра” и на тих двох змаганьох була ослабена понеже пре покалїченя и роботу даскельо стандардни бавяче нє могли бавиц.

