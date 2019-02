У Коцуре отримани Огньогасни бал

КОЦУР – У Коцуре всоботу, 23. фебруара, у Пелетовей сали коцурске Добродзечне огньогасне дружтво ДОД орґанизовало Огньогасни бал.

На Балє були коло 170 особи, а окрем Коцурцох, були и госци зоз Руского Керестура, Нового Саду, Вербасу, Ґложанох и Жаблю. Госцох розвешельовал „Кикирики бенд”, а весела атмосфера тирвала до позних годзинох.

За шицких нащивительох була орґанизована богата томбола за хтору дарунки даровали числени спонзоре, а главну награду – ЛЦД телевизор обезпечело Добродзечне огньогасне дружтво Коцур.

