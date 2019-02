„Руснак” бул при предсидательки Републики Горватскей

РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА – На поволанку Уряду предсидательки Републики Горватскей, делеґация Дружтва „Руснак”, у составе Мийо Шайтош, Ивона Гнатко, Мирон Гнатко, Матей Бурчак и Наталия Гнатко, а хторим ше придружел и Штефан Лявинец, предсидатель Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ), всоботу, 23. фебруара, у рамикох Дня отворених дзверох, нащивела предсидательку Републики Горватскей Колинду Ґрабар-Китарoвич.

Понеже ше 14. Шветови конґрес РРЛ и 8. Шветови форум русинскей младежи, 2017. року першираз у цалосци отримал у Горватскей, у Осиєку и под високим покровительством предсидателя держави, предсидательки уручене Подзекованє, нашо виданя и бабка „Колинда” у руским народним облєчиве, котрей ше окреме зрадовала.

З оглядом на тото же то бул Шветови конґрес РРЛ котри першираз потримани од предсидателя єдней держави и же би то преросло до традициї, пан Штефан Лявинец, предсидатель Шветовей ради Шветового конґресу РРЛ, пренєсол предсидательки поволанку же би пришла на идуци, 15. Шветови конґрес РРЛ до Словацкей, до Старей Любовнї и придала покровительство жеми орґанизатора, на цо одвитовала же єй будзе мило прилапиц поволанку.

Стретнуце закончене зоз заєднїцким фотоґрафoваньом з предсидательку и обиходзеньом єй Уряду.

