На нєдзелю 29. „Ружова заградка”

НОВИ САД – У „Студию М” Радио Нового Саду на нєдзелю, 3. марца, будзе отримани 29. Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

Фестивалски вечар почнє на 19 годзин и 30 минути з отвераньом подобовей вистави, а змаганє 16 нових композицийох на 20 годзин. У ревиялней часци буду виведзени найслуханши шпиванки з потерашнїх фестивалох.

„Ружову заградку” годно провадзиц и на Трецей програми радия, на 92, 100 и 107,1 меґагерци, на Другей програми Радио телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

