Вишло нове число „Гласа Союзу”

НОВИ САД – После вецей рокох прерви, пред Крачуном и пред Дньом Руснацох у Сербиї вишло штирочисло часопису „Глас Союзу” хтори видава Союз Руснацох Українцох Сербиї.

Тото число, хторе пририхтал редактор Микола М. Цап, облапя подїї у периодзе од 2014. по 2018. рок. У иновираней ґрафичней опреми и зоз колор фотоґрафиями, на скоро 60 бокох, медзи иншим, мож пречитац вецей интересантни тексти зоз роботи Союзу у спомнутим периодзе.

Часопис мож достац од активистох Союзу Руснацох Українцох Сербиї, або при Янкови Кишови з Нового Саду.

