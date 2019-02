Отримана Рочна скупштина ДОД Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) у Руским Керестуре, внєдзелю 24. фебруара була отримана порядна Рочна скупштина, на котрей предсидатель Михайло Рац поднєсол Звит о роботи у прешлим року, як и Финансийни звит з 2018. року, а найвецей бешедоване о проблему же маю стари камион, и наглей потреби купованя новшого, а коло чого уж порушани перши крочаї.

Скупштини присуствовали члени ДОД, алє и госци зоз огньогасних дружтвох зоз Пиньвиц и Крущичу, Општинского огньогасного союзу и Професийней єдинки зоз Кули. Спред Конїцкого клубу „Русин” бул його предсидатель Желько Папуґа и Елемир Надь, а зоз Месней заєднїци секретар Михайло Сабадош и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр.

У року за нами, ДОД виходзело 20 раз на терен гашиц огень, з котрих три раз гашели обисца у валалє. Предсидатель Рац, у своїм Звиту представел и случай огня у дворе у валалє кед интервеновали на гашеню 300 роло балох слами котри були адекватно одложени. Штири раз гашели комини у обисцох, а єден векши проблем то и палєнє жатвових остаткох у хотаре, дзе ДОД интервеновала дзешец раз.

Цо ше дотика финансийох з котрима розполагало ДОД у прешлим року вони були скромни, алє заш лєм векши як рок скорей. Удало ше им обезпечиц дотацию зоз општинскей каси у висини 120 000 динари и 60 000 динари зоз самодоприносу Месней заєднїци, цо средства котри ше им нє удало реализовац рок скорей.

Владимир Олеяр спред МЗ винєсол план за набавку огньогасного камиона, за котрим уж роками иснує потреба, а цо и найвекши проблем керестурских огньогасцох. План набавки усоглашени на заєднїцкей схадзки Совиту МЗ и представительох ДОД. Конєчно догварене, а на Рочней скупштини ище раз потвердзене, же ше новши камион и капацитету голєм 7 000 литри планує купиц зоз добродзечних прилогох котри по шицких обисцох и привреднїкох у валалє буду зберац представителє зоз ДОД и Совиту МЗ, починаюци 11. марца.

