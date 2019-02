РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 28. фебруара з початком на 17 годзин у ресторану „Червена ружа” будзе отримане фахове викладанє на тему пестованя паприґи на отвореним полю, о чим будзе бешедовац проф. др Жарко Илин.

Попри тим, будзе представене и „Дженерали” осиґуранє, а домашнї буду бешедовац и о планованим одкупу паприґи и огуркох у наступней заградкарскей сезони.

Орґанизатор спомнутого викладаня керестурске подприємство „Т-пам”.

