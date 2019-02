Вчера крев дали 34-еро Керестурци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре 34-еро гражданє вчера дали крев у першей тогорочней акцииї добродзечного даваня креви, у општини Кула. Акция отримана у просторийох Дому култури, а орґанизовал ю Червени криж Кула вєдно зоз Заводом за трансфузию Войводини.

Гражданє Керестура ше одволали у стандардним чишлє, давателє були рижних ґенерацийох, а крев першираз дали и дзевецеро матуранти керестурскей Школи „Петро Кузмяк”, хтора активна и у тей обласци.

Перша од трох тогорочних акцийох даваня креви у кулскей општини почала концом януара у Сивцу, тераз є отримана у Керестуре и Крущичу, а у марцу будзе реализована и у других местох општини.

