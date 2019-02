Предстоя вельо активносци

НОВИ САД – Вовторок, 26. фебруара, у просторийох Заводу за културу Войводянских Руснацох отримана Конститутивна схадзка нового Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

У составе нового Вивершного одбору: Желько Ковач, предсидатель и члени Йоаким Рац, Марина Дудаш зоз Руского Керестура, Весна Раґаї Цап и Стеван Самочета зоз Коцура, Миломир Шайтош зоз Нового Саду и Микола Кухар зоз Дюрдьова. Схадзки оправдано нєприсуствовала Марина Дудаш.

На схадзки було бешедоване и о пременкох Дїловнїку о роботи Вивершного одбору хтори ше углавним одноша на число членох и компетенцийох Вивершного одбору. По новим Дїловнїку схадзки Вивершного одбору вецей нє буду отримовани телефонски, алє порядно и електронски. То, як оценєне на схадзки, вельо пошвидша и злєпша роботу Вивершного одбору.

На схадзки порадзене же у наиходзацим периодзе активносци Националного совиту и його Вивершного одбору буду унапрямени на нащиви локалним самоуправом и ришованю актуалних проблемох у подручних канцеларийох.

Вельки проблем у функционованю Националного совиту, як констатоване на схадзки, створела нова система финансованя дїялносци Совиту. То причина же на рахунок Совиту нє було ище уплати зоз ресорних Министерствох и Секретариятох.

Схадзки присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

