Отримана схадзка Управного одбору „Руского слова”

НОВИ САД – На 71. схадзки Управного одбору НВУ „Руске слово”, отриманей вчера, 26. фебруара у просторийох Установи у Новим Садзе, прилапени звити о роботи НВУ „Руске слово”, и єй редакцийох (новини „Руске слово”, часописи „Заградка”, МAK, „Шветлосц”, Видавательна дїялносц, сайт НВУ „Руске слово”/„Рутенпрес”), Звит о финансийним дїлованю за 2018. рок, Записнїк Надпатраюцого одбору Установи, як и звити совитох виданьох „Руского слова”.

На схадзки хтору водзел предсидатель УО НВУ „Руске слово” Мирон Сабадош присутни були осем од дзевец членох Одбору, як и редакторе виданьох и предсидатель Надпатраюцого одбору Йоаким Голик, а попри спомнутих точкох, Управни одбор тиж прилапел дополнєни План видавательней дїялносци за 2019. рок.

Розпатрани и други чечуци и актуални теми з роботи Установи, а Управни одбор з векшину гласох одлучел же би НВУ „Руске слово” и того року финансийно потримала орґанизованє фестивалу „Ружова заградка”.

