Розписани конкурси Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци розписал явни конкурси у шицких своїх ресорох, у вкупней суми 410,5 милиони динари.

Секретарият до обласци образованя уложи 353,5 милиони динари, док националним меншином наменєни 57 милиони динари.

Шицки конкурси явни, тирваю по 15. марец, односно 20. марец 2019. року, а документацию и податки о условийох конкурсох мож превжац у просторийох Секретарияту, лєбо на сайту www.puma.vojvodina.gov.rs.

