НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” зоз госцами у студию будзе бешеди о наиходзацим Фестивалу новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

У другей часци будзе емитовани знїмок концерту „Рутен Треш Оркестри”, хтори прешлого тижня отримани у Руским културним центру у Новим Садзе.

„Добри вечар, Войводино” почнє на 20 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)