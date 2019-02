На шлїдуюцу соботу „Червено-били вечар”

ДЮРДЬОВ – На соботу, 9. марца, у Дюрдьове будзе отримани Спортски бал „Червено-били вечар” у орґанизациї Управного одбору Фодбалского клуба „Бачка 1923” з Дюрдьова.

Карта 1 800 динари, до хторей урахована вечера и нєогранїчени напой, а мож ю резервовац, як и потераз, при Драґанови Вуйовичови на тел. 064/840-22-92 и Миркови Тривунови 064/348-72-16.

За музику будзе задлужени шпивач и клавиятуриста Драґиша Митич Ґиле зоз шпивачку. Балованє почнє на 20 годзин у ресторану на стадиону ФК „Бачка 1923” у Дюрдьове.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)