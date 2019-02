Рукометашки Дироню други рок найлєпши у Општини

ОДЖАК – Женски рукометни клуб (ЖРК) „Диронь” други рок єден за другим преглашени за найуспишнєйши клуб у Општини Оджак, капитен му рукометашка Николина Зорич, а тренер Славко Надь, обидвойо зоз Руского Керестура, а у екипи єден час бавели и Єлена Фейди и Мария Варґа, тиж керестурски.

Припознанє Клуб достал од Спортского союзу општини Оджак на шветочносци хтора штредком фебруара орґанизована у Спортским центру Оджаку, дзе припознаня уручени найуспишнєйшим спортским колективом спомедзи 62-ох, кельо активни у тим штредку.

ЖРК „Диронь” ше у прешлей полусезони змагал у II Рукометней лиґи сивер дзе завжали 3.место на концу полусезони, з реалнима шансами у предлуженю першенства завжац 2. место и так вибориц уход до баражу за пласман до I союзней лиґи.

Тренер Славко Надь у дироньским клубу тих дньох оформел и младу екипу рукометашкох народзених 2006. року и младших, у хторей половка бавячкох з Дироню, половка з Руского Керестура, а хтори ше буду змагац у I лиґи того возросту.

