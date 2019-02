У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У дзевятим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” о Рочней скупштини керестурского Добродзечного огньогасного дружтва.

„Економия” зазначела науково-фахове совитованє „Добри дзень, ґаздо” у Новим Садзе.

Рубрика „Култура и просвита” пише о роботней схадзки з нагоди Дня мацеринского язика у Школи „Петро Кузмяк”, а рубрика „Людзе, роки, живот” представя Слободана Кодермаца зоз Шиду и фамелию Зуски Малеш з Ґосподїнцох. Ту и нови фельтон „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД”.

„Духовни живот” зазначел пошвецанє руских обисцох у Беоґрадзе, а „Спорт” пише о каратистови Ґлориянови Штранґарови з Руского Керестура.

Як додаток у тим чишлє вишло „Литературне слово”.

