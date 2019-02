ШИД – Вчера, 27. фебруара у Шидзе бавене приятельске фодбалске змаганє медзи домашню „Єдноту”, хтора ше змага у Општинскей лиґи Шид и ОФК „Бикич”, хтори ше змага у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим.

ОФК „Бикич” бул лєпши и победзел зоз 3:1, а у першим полчасу резултат бул вировнати 0:0.

Бикичанє змаганє починаю 10. марца, а змаганя у Општинскей лиґи Шид почню остатнєй нєдзелї у марцу.

