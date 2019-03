РУСКИ КЕРЕСТУР – Преширена схадзка Орґанизацийного одбору Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї будзе отримана нєшка, 1. марца, на 12 годзин у Хорскей сали Дома култури Руски Керестур.

На дньовим шоре утвердзованє програми и розпатранє орґанизацийно-технїчних питаньох 51. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї и рижне.

Тогорочни Драмски мемориял будзе тирвац од 22. по 31. марец у Руским Керестуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)