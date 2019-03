На виронаучней сали заменєни облаки и дзвери

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох пририхтованя за преславу преглашеня епархиї св. Миколая у Руским Керестуре, керестурска парохия тих дньох окончела заменьованє облакох и дзверох на велькей виронаучней сали, хтора потим будзе и обилєна.

Поставянє нових пвц-облакох и дзверох вчера докончело подприємство „Унита” з Кули, а по словох предсидателя Церковного одбору керестурскей парохиї Михайла Рамача, за тоту намену конкуровали за средства до Канцелариї за сотруднїцтво з церквами и вирскима заєднїцами Влади Републики Сербиї, алє ше на одвит муши чекац.

– Но, ми тоту роботу мушели тераз поробиц, а на гевтот тидзень зоз роботну акцию ище одборци сами и обиля, бо вец нє будзе часу же бизме и салу обновели и пририхтали за вельку преславу хторей будземе домашнї 19. мая. – виявел за Рутенпрес предсидатель Рамач.

