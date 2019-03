Роботня з нагоди Дня мацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера отримана Креативна роботня у писаню, хтору водзела редакторка часопису „Заградка” Мелания Римар, а отримана є з нагоди означованя Дня мацеринского язика.

Роботня була планована на сам Дзень 21. фебруара, алє є пре нєплановани розпуст реализована вчера. На нєй участвовали коло 30-еро школяре од пиятей класи основней школи по штварту класу ґимназиї руски оддзелєня.

Професорки руского язика у Школи Каролина Папуґа, Ксения Шовш и Люпка Малацко вибрали школярох хтори маю притоку ґу писаню, а циль роботнї, як виявела Римарова, же би ше тих школярох потримало, унапрямело, та и наградзело. А як наглашела, и з тим ше чува и пестує свой мацерински язик.

Школяре на роботнї могли виберац понукнути теми або вибрац свойо та на нїх, чи як ґрупа, чи поєдинєчно зложели состави и писнї. Найвецей ше опредзелєли за теми „Обрадовал сом”, „Бал сом ше повесц правду”, „Дзень без ошмиху страцени дзень” и други.

З резултатами роботнї задовольни и професорки, а як обецала редакторка, найуспишнєйши буду обявени у „Заградки” а од старших школярох понукнути и младежскому часопису МАК.

