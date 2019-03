КОЦУР – Основна школа „Братство єдинство” з Коцура вчера, 28. фебруара, достала донацию од Месней заєднїци, хтора подаровала наставнїком и школяром тей школи музичну мини-линию.

Директорка Основней школи Славица Байор сердечнє подзековала на тей хасновитей донациї.

Музичну мини-линию заняти у тей школи, як и шицки школяре, годни хасновац за реализацию настави, числених секцийох, а тиж и за реализованє рекреативних активносцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)