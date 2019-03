ШИД – У Руским доме вчера отримана промоция кнїжки „Руски фамелиї у Шидзе” автора Радована Сремца зоз Шиду.

Автор у кнїжки обробел руски фамелиї од 1803. року, кед снована грекокатолїцка парохия у Шидзе, по 1920. рок. Сремац обробел 208 руски фамелиї, їх презвиска и, як гварел, найчисленша фамелия Канюх, гоч шицки и нє родзина.

Друкованє кнїжки помогнул Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

Зоз венчиком руских народних шпиванкох промоцию возвелїчала старша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)