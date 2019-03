Проф. др Жарко Илин совитовал керестурских паприґарох

РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера, 28. фебруара у ресторану „Червена ружа” було отримане фахове викладанє и совитованє за паприґарох котре орґанизовало керестурске подприємство „Т-пам”. Заградкаром викладал фаховец з тей обласци котри уж роками приходзи до Керестура, проф. др Жарко Илин.

Илин обдумал интересантне викладанє на основи питаньох и темох котри пред тим здумали домашнї паприґаре. Представел адекватни принципи применьованя аґротехнїчних мирох котри би требали буц основа паприґарскей продукциї, а шицко зоз цильом поспишованя як квалитету, так и квантитету цалосней продукциї.

У комерциялней часци, власнїк подприємства „Т-пам” Павле Малацко привитал красне число присутних заградкарох, потим виложел о планованим одкупу паприґи и огуркох корнишонох у наступней сезони, а на кратко було представене и „Дженерали” осиґуранє.

