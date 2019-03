РУСКИ КЕРЕСТУР − Стреду, 27. фебруара Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох у Руским Керестуре, до своїх просторийох, на дарунок од Месного одбору Сербскей напредней странки достало телевизор.

Телевизор уручел предсидатель Месного одбору СНС Иґор Фейди и члени Владимир Олеяр и Тихомир Медич, як и предсидатель Општинского одбору СНС Марко Пешич.

После шветочного уручованя телевизора, майстрове пририхтали вечеру и друженє за шицких присутних.

