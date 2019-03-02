Ютре 29. „Ружова заградка”

НОВИ САД – У „Студию М” Радио Нового Саду наютре, 3. марца, будзе отримани 29. Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

Фестивалски вечар почнє на 19 годзин и 30 минути з отвераньом подобовей вистави, а змаганє 16 нових композицийох на 20 годзин. У ревиялней часци буду виведзени найслуханши шпиванки з потерашнїх фестивалох.

„Ружову заградку” годно провадзиц и на Трецей програми радия, на 92, 100 и 107,1 меґагерци, на Другей програми Радио телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

У рамикох „Ружовей заградки” будзе и акция збераня помоци за фамелию Еделински зоз Петроварадину, хторим концом децембра прешлого року згорела хижа. У голу „Студия М” Радио Нового Саду будзе поставена окремна шкатула за добродзечни прилог у пенєжу, а контакт особа за помоц Владимир Римар, котрого мож волац на число телефона 064/8195-218. Акцию порушали Руски редакциї радия и телевизиї Радио-телевизиї Войводини.

Назберани средства Еделинсковим буду уручени такой по фестивалу, а наменєни су за виплацованє материялу и роботи майстрох хтори знїмали погорене, а поставели нове закрице.

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