У марцу нагода за приєм при предсидательови Општини Кула

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич будзе у марцу примац гражданох цалей кулскей општини у своїм кабинету. Приєм у Кули будзе пондзелок 4. марца, а потим плановани и нащиви шицким местом у општини.

Приєм за гражданох Руского Керестура будзе орґанизовани пондзелок 11. марца у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур од 9,30 до 11,30 годзин. На приєму гражданє буду мац нагоду винєсц свойо похвали, суґестиї и проблеми на чийо ришованє може уплївовац Општинска управа.

Починаюци од 6. марца, каждей стреди од 8 до 12 годзин гражданох будзе примац и предсидательова помоцнїца, Єлена Павков у кабинету число 106 Општинскей управи.

Гражданє треба же би ше приявели за приєм у Кули особнє, по мейлу, або на телефонски числа 722-220 и 751-113. За приєм при предсидательови Миляничови у Руским Керестуре потребне ше приявиц до Месней заєднїци особнє, а мож и на телефонске число 703-305.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)