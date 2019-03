Утвердзени репертоар Драмского мемориялу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На тогорочним Драмским мемориялє Петра Ризнича Дядї, хтори будзе отримани од 22. по 31. марец, буду виведзени лєм два представи по руски за старших и штири за дзеци. Ґу тому будзе и дзецинска по словацки, єдна аматерска по сербски, а можлїва и професийна Народного театру зоз Зомбора, утвердзене вчера на Орґанизацийней схадзки Мемориялу.

Представи за старших по руски виведзе Драмски студио „Арт” Дому култури з Руского Керестура „Гунцут дзивки” Наталиї Уваровей у режиї Владимира Надя Ачима, и Драмски студио Руского културного центру з Нового Саду у копродукциї з РНТ „Петро Ризнич Дядя” з Руского Керестура, представу „Потвори” комплетного автора Звонимира Павловича.

Дзецински представи пририхтує ше у наших Дружтвох у Кули и Коцуре, у Школи и Доме култури у Руским Керестуре, а по словацки у Школи зоз Пиньвиц.

Предсидатель Орґанизацийного одбору и директор Дому култури, хтори орґанизатор Мемориялу, Йоаким Рац поинформовал членох же финансийна ситуация затераз нєвигодна понеже сиґурни средства лєм 200 000 динари зоз локалней самоуправи Општни Кула, а од того року Дом култури нє ма право конкуровац за средства зоз Покраїни.

На схадзки Орґанизацийного одбору утвердзена и цена уходнїцох за Мемориял, та комплет за дзецински представи будзе коштац 250 динари, док за представи за старших поєдинєчна уходнїца будзе 200 динари.

У рамикох Мемориялу пририхтує ше Виставу „Ґрафични дизайн” Михайла Бодянца, дзе будзе презентовани вибор його плакатох, кнїжкох, каталоґох и брошурох.

