Хелена Пашо Павлович менована за директорку Школи

БЕОҐРАД – Хелена Пашо Павлович вчера у Министерстве просвити, науки и техйнолоґийного розвою прияла менованє за директорку Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, хторе одобрел министер Младен Шарчевич.

З тим практично законченa законска процедура вибору директора керестурскей Школи хторa почалa у новембру прешлого року зоз розписованьом конкурсу за тоту функцию. Пашо Павловичова ю окончовала и у прешлих штирох рокох, та єй тераз почина други мандат.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)