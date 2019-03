Зашеданє Шветовей ради РРЛ у Румуниї

ПЕРЕҐУ МАРЕ/РУМУНИЯ – У месце Переґу Маре у Румуниї нєшка ше отримує зашеданє Шветовей ради Шветового конґресу Русинох, Руснацох, Лемкох (ШР ШКРРЛ), як и Комисиї за културу тей орґанизациї. Присутни буду и представителє Рускей матки зоз Сербиї.

Главна тема на зашеданю Шветовей ради будзе вязана за пририхтованя наступного 15. Шветового конґресу РРЛ хтори у юлию ма буц отримани у Словацкей, а на схадзки Комисиї за културу главна будзе порада о розписованю тогорочного конкурсу за додзельованє награди за културни досяги з меном Василь Турок Гетеш.

На тих зашеданьох участвовац буду и представителє Рускей матки з нашей жеми, а то предсидатель РМ и член ШР Дюра Папуґа, предсидателька Комисиї за културу ШР Саня Тиркайло и Славко Пап, член Комисиї за просвиту.

Зашеданя буду отримани у рамикох означованя Дня Русинох у Румуниї, и з тей нагоди будзе виведзена пригодна културна програма.

