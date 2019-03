Премиєрно виведзени „Потвори”

НОВИ САД – Премиєра представи „Потвори” витвореней у копродукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и Драмского студия Руского културного центру, виведзена вчера на Камерней сцени Руского културного центру у Новим Садзе. Представу „Потвори” режирал Звонимир Павлович на власни текст, а улоги розподзелєни у ґлумецким ансамблу з хторим Павлович длугши час роби.

Представа „Потвори” поставена по драмским тексту Звонимира Павловича „Клїтка за щешлївих”, драми з мотивами зоз живота и судьбох членох славней аристократскей фамелиї Друґети, хтора мала значну улогу у длугшим историйним периоду на Горнїци. Вшелїяк, историйни факти послужели лєм як основа за фиктивну приповедку и авторову мрию.

У представи бавели Славко Бучко, Иван Лїкар, Марина Хома, Яким Грубеня, Андрей Орос, Ребека Планчак, Йован Живкович, Борис Фейди, Александра Живкович и Дина Мудрох.

Проєкт „Потворох” финансийно помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит рускей националней меншини.

