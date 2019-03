Нєшка Месна смотра рецитаторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна смотра рецитаторох, хтору орґанизує Дом култури Руски Керестур, будзе отримана нєшка, 4. марца у дакедишнїм „Клубу 10”, а почнє на 18 годзин.

На смотри наступя 22-йо змагателє у младшим возросту, хтори ше на Месну смотру пласовали зоз Школскей хтора отримана 28. фебруара, у штреднїм возросту ше буду змагац шесцеро школяре, док того року нє будзе змагательох у старшим возросту.

У ревиялней часци наступи рецитатор Мирослав Малацко, хтори влонї у старшим возросту освоєл перше место у Сербиї. У музичней часци наступя школяре керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) и мр Мирко Преґун.

