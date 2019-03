Фондация Тияна Юрич нєшка отрима преподаванє у Коцуре

КОЦУР – Нєшка, 4. марца, з початком на 19 годзин у сали Дома култури у Коцуре Фондация Тияна Юрич отрима преподаванє. Основни задаток тей нєпрофитней орґанизациї же би зоз своїм дїйствованьом злєпшала безпечносц дзецох у Сербиї.

Од снованя, Фондация порушала даскельо едукативни проєкти хтори тирваю през цали школски рок ширцом Сербиї. Циль шицких проєктох едуковац школярох основних и стреднїх школох, як и родичох и просвитних роботнїкох о безпечним хаснованю интернета, а тиж и же би ше информовали о педофилиї и тарґовини з людзми.

Зоз гуманитарнима акциями тота Фондация шири солидарносц медзи людзми и дзецми и здогадує же гуманосц и доброта то нєвичерпни ресурси.

Поволую ше шицки жителє Коцура же би пришли на трибину.

