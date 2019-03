КИСАЧ – На вчера отриманим приятельским змаганю у Кисачу фодбалере „Русину” одбавели нєришено, 1:1, зоз домашнїм ФК „Татра”.

Ґол за „Русин” дал Давид Катона.

На соботу, 9. марца, почина ярня часц першенства, а ФК „Русин” госцує у Бачкей Паланки, дзе будзе бавиц зоз ФК „Крила Країни”.

