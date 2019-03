Вистава малюнкох пред Фестивалом и представянє кнїжки

НОВИ САД – Пред 29. Фестивалом „Ружова заградка” отворена вистава малюнкох зоз Подобовей колониї „Няради” „Керестурски ведути”. На вистави були виложени 15 малюнки, а пририхтала ю Олґа Карлаварис.

Тота вистава часточно превжата зоз вистави хтора була за Националне швето Руснацох у Руским Керестуре и преширена є за тоту нагоду з вецей малюнками. Наша позната поетеса и писателька Ирина Гарди Ковачевич отворела виставу.

Тиж так, представена и кнїжка „Гласи и часи”, хтора вишла з нагоди 70 рокох Рускей редакциї Радио Новового Саду.

Тогорочни Фестивал мал и гуманитарни характер. Хто сцел од нащивительох помогнуц фамелиї Еделинскових зоз Петроварадину, котрим прешлого року у децембру згорела хижа, могол охабиц пенєжни прилог до шкатули у голу Студия „М”.

Акцию збераня помоци орґанизовала Руска редакция РТВ, котра мала длугорочне и красне сотруднїцтво зоз фамелию Еделински, бо вони нєсебично помагала велї нашо фестивали.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)