„Птици” найлєпша композиция на тогорочней „Ружовей заградки”

НОВИ САД – У Студию „М” Радио телевизиї Войводини (РТВ) вчера, 3. марца, отримани 29. Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”, на хторим виведзени 16 нови композициї у народним духу.

Члени фахового жирия, у составе Снежана Янюшевич, Татяна Беук Латяк и Дюра Будински, як и публика у сали Студия, оценьовали и одлучовали котри авторе композицийох, текстописателє, аранжере и интерпретаторе буду наградзени.

За найлєпшу композицию фахови жири преглашел „Птици”, композиторки Татяни Колєсар Ґвоїч, за хтору текст написала Мирослава Даждиу, аранжман Ервин Малина, а одшпивала ю Саня Дивлякович.

Другу награду достала шпиванка „Хто то може знац”, композитора Михайла Будинския, за хтору написал и текст вєдно зоз Татяну Будински Дротар, а за аранжман заслужни Миролюб Янкович. Шпиванку виведол праве Будински.

Треца награда на тогорочним Фестивалу додзелєна композициї „Пайташки”, за хтору музику и текст написала Агнета Тимко Мудри, аранжман Мирослав Пап, а одшпивала ю Милена Никитович.

Награду за найлєпшу шпиванку по думаню публики у сали Студия „М” того року подзелєли два композициї хтори мали исте число гласох, а то „Гибай ґу мнє”, композитора Александра Човса, за хтору текст написала Ася Папуґа, аранжман Мирослав Пап, а виведли ю Александра Колбас и Мирослав Малацко, як и шпиванка „Хто то може знац.”

Награду за найлєпши текст достала Мирослава Даждиу за шпиванку „Птици”, а у истей композициї награда за найуспишнєйши аранжман пошла до рукох Ервина Малини, док Саня Дивлякович достала награду за интерпретацию праве тей шпиванки.

Шпивачох провадзели два оркестри, Вельки народни оркестер Радио телевизиї Войводини под дириґенством Миролюба Мичи Янковича и Тамбурови оркестер РТВ под руководством Дубравка Исакова.

Попри спомнутих, на тогорочней „Ружовей заградки” наступели и дуети Дарина Михняк и Марко Буила, Ана Бучко и Гелена Ерноич, Тамара Салаґ и Уна Молнар, як и солисти Борис Маґоч, Кристина Афич, Ивана Чордаш, Марко Радишич, Катарина Кочиш, Ана Римар Симунович, Танита Ходак, Мирела Тимко и Йовґен Надь.

Тогорочни Фестивал отримани у знаку 70-рочнїци Рускей редакциї Радио Нового Саду, а отворел го заменїк ґенералного директора Явней медийней установи РТВ Йожеф Клем.

У ревиялней часци були виведзени 11 найпопуларнєйши композициї зоз предходних 28 „Ружових заградкох”. Звонимир Кочиш одшпивал композицию „Косач”, Лїляна Барна Никитович „Моя ровнїна”, Марко Радишич „Я вандруєм”, Танита Ходак „На салашу”, дует Борис Маґоч и Владимир Варґа „Весели кумове”, Мирослава Даждиу „На танцу”, Йовґен Надь „За щесце”, трио Татяна Колєсар Ґвоїч, Агнета Тимко Мудри и Мирослава Даждиу „Тебе мамо”, Михайло Будински „Лєм пре тебе”, Алексей Сивч „Любов нас вола” и Саня Полдруги „Червени чижмочки”.

