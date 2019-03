Свою роботу на новосадским Сайме представи дюрдьовске Дружтво

ДЮРДЬОВ – Ютре, 5. марца на Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе, а у рамикох представяня славянскей култури будзе представена робота Културно-уметнїцкого Дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Члени того Дружтва представя нашу традицию, народне облєчиво, шпиванку и обичаї з вецей виводзенями, а литературну творчосц престави Яким Чапко зоз презентацию своєй найновшей кнїжки „Церень спод нохца”.

Представянє дюрдьовского Дружтва почнє на 18 годзин у гали Сайма.

Саям кнїжкох у Новим Садзе тирва од 5. по 11. марец.

