У керестурскей парохиї нєшка почина Вельки пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка за вирних парохиї св. оца Миколая хтора ше ровна по григориянским календаре почина Вельки – Вельконоцни пост, штерацецдньови период пред шветом Пасхи, хтора того року будзе означена од 21. априла.

Вельки пост за вирних период духовного преглїбйованя през рижни одреканя – од єдзеня, рижних задовольствох, од свадзбох и явних вешельох, а и интензивованя духовного живота. Нєшкайши дзень и строги пост у єдзеню, стредами и пиятками ше посци побило – без меса.

У Вельким посце стредами и пиятками у Катедралней церкви на 18 годзин буду ше служиц Служби Божо преждеосвящених дарох хтори специфични за тот период.

