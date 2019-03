У Новим Садзе означени Шветови молитвови дзень

НОВИ САД – У францисканским манастире Ивана Капистрана у Новим Садзе, пияток, 1. марца, отримани Шветови молитвови дзень, на хторим участвовали и вирни грекокатолїки, присутних благословел парох новосадски о. Юлиян Рац, а по руски бешедовали Мария Гудак и Блаженка Хома-Цветкович.

Модлєли ше представнїки пейц Церквох на пейцох язикох, а були и зоз Римокатолїцкей Церкви, Словацкей еванґелицкей АВ Церкви, Реформатскей християнскей и Методистичней Церкви. Модлєло ше по сербски, горватски, мадярски, словацки и по руски.

Присутних привитал домашнї священїк францискан о. Карло Хармат, а модератор була Мария Парницки. Мото молитви того року „Придзце, шицко порихтане”, а порихтали ю жени зоз нам блїзкей Словениї.

На концу, шицких благословели священїки присутних Церквох, а после схода було аґапе за присутних.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)