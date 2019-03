Керестурски школяре успишни з математики

ЧЕРВИНКА – На општинским змаганю з математики за школярох основних школох општини Кула, школяре ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура освоєли друге и треце место и єдну похвалу.

Друге место у катеґориї шестих класох освоєл Ґлориян Штранґар спомедзи 20 змагательох, а пририхтала го наставнїца Наталия Будински. У катеґориї трецей класи Теодор Штранґар завжал треце место, а його парняк Андрей Провчи достал похвалу. Их пририхтала їх учителька Любица Бучко, а ту ше змагали 23-йо школяре.

Зоз керестурскей школи на општинским змаганю участвовали ище и Иван Фейди и Каролина Пап зоз трецей класи, Сара Боцка, Даниєл Надь и Иван Планчак зоз штвартей класи, Анита Чизмар з пиятей и Павле Новта зоз осмей класи.

