Роботна акция на гиподроме

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени и приятелє Конїцкого клубу „Русин” прешлей соботи отримали роботну акцию на гиподроме дзе розчисцели вельку поверхносц у часци дакедишнього лєшику. У акциї участвовали вецей як 20 особи рижних ґенерацийох.

Як дознава Рутенпрес од предсидателя КК Желька Папуґу, у акциї ше зоз тримерами розкерчовало досц запущену часц гиподрому, вивежене шмеце, санировали и розбити облак у вандалским чину прешлей єшенї.

Шицко цо требало за тоту роботу финансовали сами члени Конїцкого клубу, а будзе требац ище голєм два таки акциї же би ше докончело роботу понеже, як наглашел Папуґа, Клуб длужен отримовац тоти парцели хтори у державней власносци и хтори достати на хаснованє од локалней самоуправи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)