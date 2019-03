Пензионерки заварли сезону балованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перши бал пензионеркох у Руским Керестуре бул отримани всоботу 2. марца у Доме пензионерох, а зоз нїм заварта сезона балованя пред початком Вельконоцного посту.

Бал реализовани вочи 8. марца, а на инициятиву штирох членїцох Месного одбору пензионерох котру дзечнє прилапел Управни одбор. На балє було аж 45 госцох, преважно жени, а хлопом бул дошлєбодзени уход лєм зоз супругами.

Госцох забавял Владимир Югик на гармоники, на репертоару були забавни руски и сербски писнї. Госци були окреме весели, а у Пензионерским доме ше танцовало до позних вечарших годзинох.

