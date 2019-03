Одбавене ище єдно приятельске змаганє

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 2. марца, на главним терену Фодбалского клуба „Бачка 1923” у Дюрдьове домашнї фодбалере дочекали фодбалерох ФК „Слоґа” зоз Темерину котри бавя у Войводянскей лиґи.

Змаганє закончене зоз резултатом 2:2 (1:1), а за домашнїх ґоли посцигли Баґич и Деянович.

Наиходзацого викенду найвироватнєйше нє будзе змаганя, а по початок першенства Управа одлучела же би Бачково фодбалере приятельски змаганя бавели лєм зоз тимами з виших ранґох. Як гварел тренер Шарович, за ґенералну пробу найлєпше бавиц з добру и моцну екипу.

Перши тим Фодбалского клуба „Бачки 1923” з Дюрдьова у єшеньскей часци першенстав у Подручней лиґи Нови Сад закончел як шестопласовани тим з 23 бодами.

