ЯМЕНА – У валалу шидскей општини, у Ямени, котра 36 километри оддалєна од општинского шедзиска, вчера виасфалтовани 800 метери у Фрушкогорскей улїци. У тим месце потераз нє було асфалту.

Роботи окончело подприємство „Интеґрал инженєринґ” зоз Нишу, як донация валалу.

Асфалтованє нащивел Зоран Семенович, заменїк предсидателя општини Шид и Перо Паїч, предсидатель Совиту МЗ Ямена.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)