И у Беоґрадзе означени Шветови молитвови дзень

БЕОҐРАД – Шветови молитвови дзень у Земуну означени уж пияти раз, а того року домашня була наша грекокатолїцка заєднїца у Вишеґрадскей 23.

Держава котра порихтала тот Дзень була Словения, та вец през рижни искуства о живоце у тей держави присутних упознала Майда Чоп зоз Руху фокуларох, а у мено архиепископа Станислава Хочевара одмодлєла молитву Оченаш по словенски.

Присутних привитал домашнї парох беоґрадски о. Владислав Варґа, а модератор була представнїца Сербскей Православней Церкви (СПЦ) Тияна Сурбатович. Попри нашей Олґици Радович Лендєр у програми участвовала лєм єдна особа зоз Протестантскей Церкви, а аж штири зо СПЦ медзи котрима и млада теолоґиня Єлена Любенович. З боку СПЦ бул официялни представнїк протодиякон Радомир Ракич, а зоз других церквох нє були священи особи.

Цали сход потримал и секретар у Управи за сотруднїцтво зоз церквами у Министерстве правди Републики Сербиї Ґаврило Ґрбан, цо саме по себе бешедує кельо наша церква у Беоґрадзе нашла свойо почесне место у екуменских стретнуцох, окреме у одношеню зоз православнима.

Нашо вирни пририхтали богати стол з традицийнима єдлами.

